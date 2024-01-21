Появились кадры пожара угольного терминала в Ленобласти «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео с места пожара терминала Новатэк в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что в Кингисеппском районе Ленинградской области, где горит терминал НОВАТЭКа, введен режим повышенной готовности. Как уточняет канал, перед пожаром жители слышали звук БПЛА, а потом два взрыва — возгорание, которое началось после, попало на видео. Местные власти и Минобороны еще не прокомментировали ситуацию.

Telegram-канал отметил, что во время взрывов терминал был задействован в погрузке грузов на корабли. По информации «ВЧК-ОГПУ», сотрудников предприятия эвакуировали.

По данным Telegram-канала «Фонтанка SPB Online», силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два БПЛА, летящих в сторону Петербурга. Как уточнил канал, при подлете к городу аппараты изменили курс и пошли в сторону Кингисеппского района Ленобласти, после чего атаковали хранилище НОВАТЭКа.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на кадрах которого горит терминал в порту. Канал также узнал, что жители города Кингисеппа, который находится на расстоянии 35 километров от порта, слышали звуки пролетающих беспилотников.

Перед этим министерство обороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Смоленской областью. Сначала прилетел один, спустя несколько часов — еще три. По словам представителя ведомства, БПЛА были самолетного типа.