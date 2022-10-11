Появились новые кадры повреждений Крымского моста

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Масштаб повреждений железнодорожного полотна Крымского моста, на котором загорелись цистерны из-за взрыва 8 октября, сняли на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале RT, видно, как рельсы буквально расплавились.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд.

Следователи провели проверку сотрудников компании «Агро Бизнес», принимавших в Армавире груз, взорвавшийся на Крымском мосту. По данному делу были допрошены директор компании Самвел Азатьян и двое его сыновей. Именно со склада их компании водитель фуры забирал смертоносный груз.