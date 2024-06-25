Появились кадры пострадавшей после теракта синагоги в Махачкале

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Опубликованы кадры синагоги в Махачкале, пострадавшей в результате нападения террористов. На видео и фото, которые сделал корреспондент NEWS.ru, заметно, что после атаки в здании выбиты стекла, а на дверях нанесена красная краска.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе.

По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям. В частности, производство открыто по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

По версии следствия, члены организованной группы совершили вооруженные нападения на религиозные здания в двух городах Дагестана и устроили перестрелку с силовиками. По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей и четыре гражданских лица. В СК добавили, что силовики убили пятерых участников нападения. Их личности установлены.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что стрельбу в Дагестане нельзя ничем оправдать. Он подчеркнул, что убийством православного священника террористы продемонстрировали свою «дьявольскую сущность».