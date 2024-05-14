Появились кадры последствий утреннего обстрела Белгорода Мэр Демидов опубликовал кадры последствий атаки ВСУ по Белгороду утром 14 мая

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий атаки Вооруженных сил Украины по городу утром 14 мая. По его словам, удар пришелся по спальному району. В результате случившегося пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением.

Кроме того, выбиты стекла в 21 квартире в девяти многоквартирных домах, в трех частных жилых домах есть повреждения кровли. Также при обстреле пострадала местная школа, у здания выбиты окна и посечен фасад. Есть данные о шести поврежденных автомобилях. ⠀

Управы уже работают с жителями — фиксируют разрушения и составляют стартовые акты. Начинаем убирать осколки и закрывать тепловой контур в домах, — написал он.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 25 снарядов RM-70 Vampire ВСУ над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что атаки были отражены в течение ночи.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей. Глава региона отметил, что в областную клиническую больницу доставили женщину с осколочным ранением позвоночника с повреждением спинного мозга.