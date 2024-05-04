Появились кадры последствий удара ВСУ по Белгороду

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Белгород. Жилые дома, поврежденные в результате взрыва

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале кадры последствий удара Вооруженных сил Украины по Белгороду. В результате атаки пострадали не менее пяти человек, уточнил он.

На снимках можно увидеть, что один из домов в областном центре получил сильный урон — строение практически полностью разрушено. У некоторых домовладений повредило кровлю, у других частично разрушены верхние этажи. Также запечатлен поврежденный автомобиль.

Ранее Гладков сообщил, что при атаке на Белгород пострадали пять человек, ни у кого из пострадавших нет угрозы для жизни. Людей доставили в медучреждение, где им оказывается помощь.

Глава региона добавил, что обстрелом повреждены 30 частных домовладений и 10 автомобилей, в некоторых местах произошли возгорания. К ликвидации пожаров привлечены оперативные службы. Кроме того, проводится подомовый обход на месте атаки.

До этого под обстрел со стороны ВСУ попало белгородское село Вергилевка. Гладков рассказал, что украинская армия применила дрон-камикадзе. В результате атаки были выбиты окна в одном частном доме и повреждены два легковых автомобиля.