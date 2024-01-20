Появились кадры последствий ночного обстрела Горловки со стороны ВСУ

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Жилой многоквартирный дом пострадал в результате артиллерийского удара ВСУ по Горловке, сообщает РЕН ТВ. Телеканал опубликовал видео с места событий, на котором видно поврежденные балконы и выбитые окна.

Местный житель рассказал, что один из снарядов попал в крышу. Как следствие, в квартире частично обрушился потолок.

В ночь на 20 января стало известно, что в результате обстрела ВСУ Горловки пострадали три мирных жителя. По словам мэра города Ивана Приходько, также получила ранение сотрудница скорой медицинской помощи, но не уточняется, входит ли она в тройку пострадавших.

В середине января ВСУ выпустили по Горловке 15 снарядов натовского калибра. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Однако сообщалось, что часть города оказалась обесточена.

За минувшие сутки территорию ДНР украинские военные обстреляли 10 раз. В общей сложности ВСУ выпустили по региону 40 снарядов.

Ранее сообщалось, что белгородцы после атаки украинской армии перед Новым годом перестали быть беспечными и начали прятаться в укрытиях во время обстрелов. Прохожие стали осторожнее, а также начали пугаться громких звуков. Кроме того, значительно уменьшилось количество людей, которые бегут к окнам смотреть на работу противовоздушной обороны.