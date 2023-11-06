Появились кадры последствий циклона в Приморском крае SHOT показал плывущий по улицам Владивостока автотранспорт

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков, из-за чего город постепенно уходит под воду, а по его улицам плывут автобусы, сообщает Telegram-канал SHOT, публикующий видео из столицы Приморского края. На кадрах видны тонущие легковые автомобили и затапливаемые площади.

Автобусы плывут, легковушки тонут, улицы постепенно уходят под воду. Осадки, сильный ветер и гололед фиксируют на территории всего края, а в Лесозаводске даже выпал ледяной дождь и упало несколько деревьев, — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что на нескольких улицах Лесозаводска непогода повредила линии электропередачи. Коммунальщики в настоящее время устраняют последствия циклона. За вечер 5 ноября и ночь на 6 ноября больше всего осадков выпало в Барабаше — 50 миллиметров и во Владивостоке — 63 миллиметра, притом что месячная норма составляет 31 миллиметр.

Ранее сообщалось, что интенсивность осадков в Приморском крае начнет снижаться только к вечеру 6 ноября. К тому моменту во Владивостоке понизится температура, усилится ветер, дождь станет переходить в снег, что приведет к гололедице на дорогах. Власти краевого центра развернули оперативный штаб и призвали автомобилистов временно воздержаться от поездок на личном транспорте.