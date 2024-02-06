Появились кадры последних минут полета упавшего в Карелии вертолета

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры полета вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в ночь на 5 февраля в Карелии. Как утверждается, камеры запечатлели вертолет за несколько минут до авиакатастрофы. Другие подробности не приводятся.

Вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в ночь на 5 февраля во время тренировочного полета над Онежским озером. Место падения обнаружили по сигналу с мобильного телефона командира воздушного судна. Известно, что борт принадлежит МЧС Вологодской области. Он направлялся из Петрозаводска в Вытергу, но примерно в 20:35 связь оборвалась.

Позже на дне озера спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа. Погибший находился внутри машины. По данным МЧС, им оказался борт-механик Владимир Билида 1971 года рождения. Тело подняли со дна Ладожского озера. По словам собеседника, у погибшего при себе был паспорт. Тела двух других членов экипажа найти еще не удалось.

После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Оно инициировано по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.