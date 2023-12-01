Появились кадры после взрыва бытового газа в городе Волжский

Telegram-канал издания KP.RU опубликовал снимок после взрыва бытового газа в городе Волжский Волгоградской области. На нем видны развернутая пожарная лестница и вырывающиеся из квартиры на верхнем этаже клубы дыма.

О взрыве газа в жилом доме на Пионерской, 28 ранее сообщила городская администрация. В результате загорелась одна из квартир. На месте работают все экстренные службы. Также есть сообщения как минимум об одном погибшем.

Ранее в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Ударной волной в одной из квартир выбило окна. Внутри помещения не было зафиксировано разрушений или возгораний. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. Она отказалась от госпитализации.

В середине ноября в Астрахани на Привокзальной площади обрушились второй и третий подъезды жилой пятиэтажки. В результате происшествия погибла 84-летняя женщина. Ее тело обнаружили под завалами. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще двое, включая ребенка, пострадали в результате взрыва бытового газа и возгорания в городе Котельниково Волгоградской области. Пожар охватил две квартиры. Спасатели эвакуировали жильцов.