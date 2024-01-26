Появились кадры посадки пленных солдат ВСУ в самолет Ил-76 СК опубликовал видео посадки пленных солдат ВСУ в потерпевший крушение Ил-76

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области. Соответствующее видео разместила в Сети пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как вереница машин подъезжает к воздушному судну. Затем пассажиры по одному заходят внутрь.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что на борту потерпевшего крушение самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже выразил мнение, что после крушения военного самолета Ил-76 под Белгородом не может быть речи об обмене военнопленными. По его словам, воздушное судно было сбито Вооруженными силами Украины, чтобы обвинить в трагедии Россию. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

Аналогичной точки зрения придерживается главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что Ил-76 с пленными украинскими солдатами был сбит ВСУ. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки отметила, что членами экипажа и сопровождающими были россияне. МО РФ эту информацию не комментировало.