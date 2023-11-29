Появились кадры поражения немецкого танка Leopard 1A5 в бою у Купянска «РВ» показала видео поражения немецкого танка Leopard 1A5 в бою у Купянска

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с Купянского направления, где российские артиллеристы поразили в бою немецкий танк Leopard 1A5. По данным канала, боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) подбили в окрестностях поселка Вишневое на границе ЛНР и Харьковской области.

Канал отмечает, что сообщение о потере ВСУ западной техники украинские ресурсы прокомментировали забавно.

Мда. Какой-то гений додумался отправить танк с броней из картона, которому больше чем пол века и пушкой стреляющей горохом в бой на самый передок, речь о лео 1 конечно ж, — цитирует канал украинские СМИ.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в современных военных конфликтах массовое применение бронетехники уже не играет ключевой роли. По его словам, Россия успешно борется с западными танками в зоне специальной военной операции на Украине.

Он отметил, что танки могут играть важную роль, если боевые действия ведутся против стран, которые явно слабы. Тем не менее, по словам Кнутова, даже в Ираке танки Abrams горели, «причем очень активно». Специалист добавил, что за последнее время российские военные наработали серьезный опыт противодействия танкам западного производства.