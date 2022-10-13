Появились кадры попадания обломков снаряда в жилой дом в Белгороде

Фото: belgorod1/vk.com

В Сети появились кадры попадания, предположительно, обломка ракеты в жилой дом в Белгороде. Попадание пришлось на жилой дом на улице Губкина. Мэр города Антон Иванов в своем Telegram-канале ранее сообщил, что, предварительно, пострадавших нет, жильцы дома будут временно расселены в гостиницах. Инцидент произошел в районе 12:40.

Мэр добавил, что обломками было повреждено два автомобиля.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что часть снаряда ВСУ, выпущенного по региональному центру, упала на спортивную площадку лицея № 32. Он также заявил об отсутствии сведений о жертвах удара или о пострадавших. По словам Гладкова, на месте находятся глава местного управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев и мэр города.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с обломками ракет, якобы применявшихся ВСУ для удара по Белгородской области 12 октября. По словам журналистов, на фотографиях видна маркировка, характерная для американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Минобороны России пока не подтвердило информацию об ударах и использовании ВСУ данного типа снарядов.