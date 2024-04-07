Появились кадры полыхающих торговых рядов на рынке в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры пожара на рынке в Нижнем Новгороде. По информации Telegram-канала Ni Mash, ЧП произошло на улице Львовской в Автозаводском районе. На кадрах видно, что над павильонами возвышаются черные клубы дыма, на месте происшествия работают пожарные службы.

По информации канала, возгорание уже было локализовано. В настоящий момент сотрудники МЧС тушат оставшиеся участки. Постройки почти полностью выгорели, информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что пламя полностью уничтожило торговый павильон. В результате пожара крыша одноэтажного строения обрушилась. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что пожарные разбирают завалы.

До этого сообщалось, что в Нурлате в двухэтажном трехподъездном жилом доме из-за хлопка газовоздушной смеси вспыхнул пожар. По данным управления МЧС России по Республике Татарстан, пламя охватило 80 квадратных метров в четырех квартирах на двух этажах, разрушены наружные стены. Пострадали два человека, один погиб. Сотрудники МЧС России спасли одного человека из-под завалов, трое были эвакуированы из подъезда.