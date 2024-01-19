Появились кадры полыхающего рынка в Челябинске МЧС опубликовало видео с места пожара на рынке в Челябинске

Фото: t.me/mchs_official

Торговые ряды на рынке поблизости от ТРК «Европа-Азия» в Челябинске горят на площади 1200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Ведомство представило кадры с места события, на которых видно скопление пожарных машин и спасателей на фоне полыхающего рынка.

Пожар случился после закрытия рынка, людей в павильонах уже не было. Огнем охвачено 1200 квадратных метров. Группировка увеличена до 96 специалистов и 36 единиц техники. В целях безопасности из ТРК «Европа-Азия» эвакуируют посетителей и персонал, — уточнили в МЧС.

До этого сообщалось, что огонь распространился на площади 200 квадратных метров, однако вскоре распространился на 1000. Изначально на место прибыли 36 специалистов и 7 единиц техники.

Ранее пожар произошел на территории одной из гимназий Новосибирска. По информации МЧС, огонь охватил подвал учебного учреждения. Ученики и персонал были эвакуированы. Однако один мужчина погиб.

В подвале, откуда началось возгорание, находилась частная школа охранников. Там проводились сварочные работы, при которых была нарушена пожарная безопасность. Директор образовательного учреждения не знал о происходящем, так как последние месяцы находился на больничном.