Появились кадры подорванной машины начальника полиции Мариуполя Подорванный автомобиль на месте покушения на руководителя полиции Мариуполя попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились кадры последствий взрыва машины начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина. Видео публикует Telegram-канал «СМОТРИ». В салоне обгоревшего автомобиля валяются куски обивки сидений, пластик с кузова частями отвалился.

Как свидетельствуют кадры, основные повреждения в салоне получило водительское сиденье.

Покушение на Москвина было совершено ранее 27 марта. В силовых структурах ДНР сообщили, что начальник полиции получил контузию, но выжил. Автомобиль взорвался в нескольких метрах от него.

Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в центре Мелитополя взорвался легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Предварительно, сила взрыва составила 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Взорванный автомобиль, вероятно, принадлежит местному предпринимателю Ивану Ткачу. Он владеет одной из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя.

В июне прошлого года в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко. В результате нападения чиновник погиб.