Появились кадры подорванного на СВО автомобиля российского депутата Депутат Харитонов опубликовал видео подрыва своего авто в зоне СВО

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Депутат Астраханской областной думы от «Единой России» Денис Харитонов опубликовал во «ВКонтакте» видео подрыва своего автомобиля в зоне СВО. На кадрах видно, как легковой автомобиль полыхает на дороге. Народный избранник сообщил, что случилось это, когда он вез раненого товарища к родным. Никто не пострадал, добавил он, однако машина сгорела дотла, что также можно увидеть на кадрах.

12 апреля в Москве подорвали автомобиль экс-подполковника СБУ Василия Прозорова Toyota Land Cruiser Prado. Взрыв произошел после того, как владелец авто повернул ключ в замке зажигания. Пострадавшего доставили в больницу, он получил травму ноги.

В начале мая легковой автомобиль взорвался на заправочной станции в Кабардино-Балкарии. В результате происшествия пострадали три человека. Их доставили в больницу Нальчика. ЧП случилось на ГЗС «Премиум» около поселка Урвань. Машину ВАЗ-2109 сильно повредило, после чего она загорелась.

До этого во Владивостоке газовый баллон упал на крышу автомобиля Toyota Harrier, припаркованного в районе пункта приема металлолома. Он отскочил от кузова и врезался в стену дома. Местные жители услышали громкий взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.