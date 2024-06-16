Появились кадры побега террористов из камеры СИЗО перед захватом заложников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры побега террористов из камеры СИЗО в Ростовской области. Судя по появившемуся видео, арестантов снимает другой заключенной. Он выразил уверенность, что сбежавшие не смогут пройти через охрану. Он также называет их террористами.

Заключенный на видео отметил, что в СИЗО в связи с произошедшим прибудет ОМОН. Комментируя сам побег, арестованный отметил, что один из беглецов упал, когда выпрыгивал из окна.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что террористов, которые взяли заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали. Сотрудники следственного изолятора освобождены, никто из них не пострадал, уточнили во ФСИН.

Telegram-канал Baza сообщал, что среди участников захвата Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М. и Акиев Ш.А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам. По данным канала, шестым и последним захватчиком стал 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета Малик Гандалоев. Известно, что в числе заложников находился начальник оперативного управления ГУ ФСИН по региону Александр Богма.