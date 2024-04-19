Появились кадры падения самолета Ту-22М3 на Ставрополье

Фото: МО РФ

Очевидцы опубликовали кадры падения самолета Ту-22М3 в Ставропольском крае. На них видно, как охваченный огнем бомбардировщик, вращаясь вокруг оси, падает вниз. Двое летчиков успели катапультироваться, их везут в больницу.

О крушении самолета утром 19 апреля сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он также опубликовал фото обломков самолета и заявил, что двое летчиков вовремя катапультировались. По его словам, жертв нет, разрушений зафиксировано не было.

В Минобороны России позднее сообщили, что Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность, заверили в ведомстве. В момент ЧП боекомплекта на борту Ту-22М3 не было.

В январе СМИ сообщили о крушении военно-транспортного самолета, предположительно Ил-76, в Ивановской области. По данным журналистов, борт не дотянул до полосы аэродрома Северный и рухнул в лесопосадке, а в самолете находились 12 человек — семь членов экипажа и пять пассажиров. Минобороны эту информацию не комментировало.