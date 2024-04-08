Появились кадры огненного шоу на позициях ВСУ Военкор Коц опубликовал кадры работы «Солнцепека» по ВСУ в Бердычах

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале кадры ударов российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по позициям Вооруженных сил Украины. По данным журналиста, на кадрах запечатлена атака по противнику к северу от центра Бердычей.

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