Появилось видео обыска и задержания главы Пензенской области

https://static.news.ru/photo/d35bef5c-8a3a-11eb-b00f-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Следственный комитет Российской Федерации/youtube.com

Следственный комитет РФ опубликовал кадры оперативного видео обыска в кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его задержания. Ранее стало известно, что главу региона подозревают в получении взятки в 31 млн рублей.

В видео нет звука, но на кадрах видно, как Белозерцеву дают ознакомиться с постановлением и просят расписаться. В кабинете присутствуют силовики и понятые. Далее следователи изымают документацию из рабочего стола губернатора.

Как писал NEWS.ru, Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По предварительным данным, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «БИОТЭК» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте. В домах и на рабочих местах фигурантов дела уже прошли обыски.