Появились кадры обстрелянной ВСУ больницы в Горловке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мэр города Горловка Иван Приходько опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с места прилета украинских снарядов по больнице, расположенной в центре города. Градоначальник уточнил, что по госпиталю было нанесено два прямых удара.

На кадрах видно двухэтажное здание с выбитыми окнами и обгоревшими внешними стенами, на распаханной вокруг медучреждения земле разбросаны элементы здания, а также ветви деревьев. На стенах дома также отчетливо видны вмятины от осколков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва передала Всемирной организации здравоохранения все собранные данные об атаках украинских военных на российских врачей и медучреждения, однако никакой ответной реакции не последовало. Речь идет об обстрелах со стороны ВСУ медобъектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Брянской и Херсонской областях.

В марте четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке на них украинского дрона в ДНР. Это произошло, когда пожарные тушили огонь, возникший после обстрела ВСУ Горловки. В этот момент с беспилотника был сброшен снаряд.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ широко применяют дроны для охоты за мирным населением ДНР, превращая путь от Донецка до Горловки в «дорогу смерти». По его словам, эта практика уже прозвана в народе «эсэсовской».