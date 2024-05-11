Появились кадры обстрелянного ВСУ села Таврово под Белгородом

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Сети появились кадры обстрела украинскими военными села Таврово, расположенного в Белгородской области. Во время обстрела ВСУ уничтожили один из местных магазинов рядом с автобусной остановкой, а помещение для укрытия граждан от обстрелов усеяно дырами.

Сотрудники правоохранительных служб оцепили место обстрела, сейчас там находятся следственный группы. На месте магазина осталась только одна стена, вокруг разрушенного строения разбросаны бетонные блоки, рядом лежит искореженный забор. В получившем повреждения укрытии, в момент обстрела находились люди, пишет Telegram-канал Readovka.

В ночь на 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела региона со стороны ВСУ получили ранения восемь мирных жителей. Три человека пострадали в поселке Новосадовый, двое мирных жителей получили травмы в поселке Дубовое.

Утром этого же дня Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Богун-Городок Борисовского района. По его словам, в результате обстрела от попадания осколков снаряда был поврежден фасад фельдшерско-акушерского пункта. Никто из мирных жителей ранений не получил.