Появились кадры обстрелянного террористами собора в Махачкале

Фото: NEWS.ru

Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале получил серьезные разрушения при атаке террористов 23 июня, кадры последствий есть в распоряжении NEWS.ru. На роликах видно, что забор православного храма значительно поврежден, вокруг лежат кирпичи и железные листы с крыш.

На воротах храма можно заметить множественные следы от пуль. Кроме того, выстрелами были разбиты окна, а также припаркованные у собора автомобили. Одна из машин полностью сгорела, от нее остался только кузов.

Ранее внук протоиерея Николая Котельникова, погибшего во время теракта, рассказал, что нападавшие сперва прострелили ему голову, но заметив, что он дышит, решили перерезать горло. По словам собеседника, он узнал о гибели деда после утренней службы в Свято-Успенском кафедральном соборе: его отцу позвонила мать и рассказала о случившемся. После этого поступил звонок от секретаря, который посоветовал служителям церкви и прихожанам подняться к колокольне, отметив, что прятаться в самом соборе небезопасно.

До этого стало известно, что Котельникова представят к ордену Мужества. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, священнослужитель являлся духовником не только для православных, но и для мусульман, которые приезжали к нему из соседних стран.