Появились кадры обрушившегося в Астрахани дома

Фото: t.me/mchs30

МЧС показало кадры разбора завалов на месте обрушившегося многоэтажного дома в Астрахани. В ведомстве отметили, что с помощью специализированной техники вывезено уже 90% обломков.

Спасатели продолжают работы на месте обрушения. Судя по видео, рядом с местом происшествия МЧС установило оперативный штаб.

Ранее в МЧС по Астраханской области заявили, что под завалами частично обрушившегося многоквартирного дома никого не осталось. Все проживающие установлены, отметили в ведомстве.

Вечером 16 ноября стало известно об обрушении пятиэтажного дома в Астрахани. Рухнули второй и третий подъезды. В результате происшествия погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, которая не смогла покинуть здание вместе с остальными жильцами. Ее тело обнаружили под завалами. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

Как рассказали жители, незадолго до ЧП на здании 1962 года постройки появилась крупная трещина. Они пожаловались в управляющую компанию. По версии СК, к обрушению мог привести снос несущей стены одним из жильцов на первом этаже во время ремонта.