Появились кадры обрушения общежития в Хакасии СК России опубликовал кадры обрушения части здания общежития в Черногорске

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовало кадры частичного обрушения пятиэтажного здания общежития по улице Дзержинского в городе Черногорске. По данным ведомства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о халатности.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия в связи с обрушением части здания общежития по улице Дзержинского города Черногорска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — заявили в СК РФ.

В ведомстве уточнили, что обрушение стены в общежитии произошло 14 марта примерно в 16:00. При этом здание находилось в аварийном состоянии. По предварительным данным, в обрушившейся части никто не проживал.

Спасатели уже приступили к разбору завалов. В скором времени на место происшествия прибудут следователи и криминалисты. Кроме того, к общежитию направляется глава регионального ГСУ СК Алексей Еремин, который лично руководит работой следственной группы.

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