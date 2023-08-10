Появились кадры обломков дрона в Одинцовском районе

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Telegram-канал «112» опубликовал видео с обломками беспилотника, упавшего в Одинцовском районе Подмосковья. Судя по кадрам, при крушении дрона оказался поврежден забор и крыша частного дома. В результате ЧП никто не пострадал.

Утром 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. По словам столичного градоначальника, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД.

О подобной атаке на город Собянин заявлял утром 9 августа. Тогда при попытке пролета в город также были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО — один в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе

30 июля стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.