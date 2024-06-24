Появились кадры нападения на пост ДПС в Махачкале

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, на которых зафиксирован момент вооруженного нападения злоумышленников на пост ДПС в Махачкале. По данным канала, трагедия развернулась на улице Буйнакского.

На видео заметно, что двое мужчин, одетых в черное, обошли машину ДПС и практически в упор стали стрелять по сидящим в салоне полицейским. Перед этим они своим появлением буквально сбили с ног несколько человек в форме, а затем, когда один побежал, выстрелили ему в спину. Полицейский в тот же миг упал, из его рук вылетела фуражка. Также видно, что преступники сделали несколько выстрелов в воздух.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что стрельбу в Дагестане нельзя ничем оправдать. Он подчеркнул, что убийством православного священника террористы продемонстрировали свою «дьявольскую сущность».

Главный раввин России Берл Лазар также выразил мнение, что террористы, устроившие нападение на религиозные здания в Дербенте и Махачкале, преследовали цель убить как можно больше невинных людей и запугать остальных. Он напомнил, что злоумышленники, придерживающиеся человеконенавистнической идеологии, нападают на людей на Ближнем Востоке, а также в странах Европы. По его мнению, цели атак — церкви и синагоги — были выбраны не случайно.