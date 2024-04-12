Появились кадры наезда «умного» трамвая на пешеходов в Петербурге «Mash на Мойке» опубликовал кадры наезда трамвая на пешеходов в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео наезда «умного» трамвая на пешеходов в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как толпа людей переходит дорогу по пешеходному переходу и в этот момент в нее врезается вагон, подминая под колеса людей. По данным канала, в результате ДТП 45-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, также госпитализировали двое мужчин 22 и 42 лет.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло недалеко от станции метро «Приморская». По предварительной версии, у трамвая могли отказать тормоза.

Позже стало известно, что участником аварии стал «умный» трамвай «Довлатов», оснащенный искусственным интеллектом. Подвижной состав прибыл в город в ноябре 2023 года.

В начале апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся трамвай маршрута № 48. Огонь охватил весь вагон. Кадры горящего транспортного средства появились в местных пабликах и СМИ.

Во Владикавказе в начале апреля злоумышленник выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая. Сотрудники полиции организовали доследственную проверку. Выяснилось, что им оказался 18-летний местный житель, его доставили в полицию. Находясь на проспекте Мира, молодой человек попросил пневматический пистолет у своего знакомого и произвел один выстрел в сторону.