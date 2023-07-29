Появились кадры ликвидации украинского БТР М113 вместе с экипажем

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Бронетранспортер M113

Telegram-канал «Судоплатов» опубликовал видео уничтожения российским FPV-дроном бронетранспортера М113, переданного ВСУ Соединенными Штатами. На кадрах видно, что в БТР находился экипаж противника.

Атака дрона оказалась молниеносной и виртуозной. Пилот БТР не успел отвлечься от мобильного телефона, а беспилотник уже нанес точный удар. По данным канала, стоимость американского БТР составляет $300 тысяч. В то же время цена за российский FPV-дрон, уничтоживший технику противника, не превышает $350.

Ранее военные российской армии отразили нападение украинских войск в направлении Работино. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, в результате боевого столкновения были уничтожены несколько вражеских танков, БМП и одна РСЗО. Также ВСУ понесли потери в живой силе и лишились опорного пункта, добавил он.

Кроме того, российские военнослужащие поразили пункт управления украинской армии, расположенный в Днепропетровске. По информации Министерства обороны, ВС РФ ударили по нему высокоточным оружием. В ведомстве добавили, что поставленная цель была успешно достигнута.