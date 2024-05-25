Появились кадры ликвидации стрелка на Народной улице в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очевидцы показали видео ликвидации стрелка при штурме квартиры на Народной улице в Санкт-Петербурге. Известно, что перед этим мужчина открыл огонь по полицейским и забаррикадировался в жилом помещении.

На кадрах видно, как боец спецназа, находясь на балконе соседней квартиры, произвел выстрел снарядом, похожим на светошумовую гранату. После этого сотрудники силовых структур штурмом взяли квартиру, в ходе операции нападавший получил смертельное ранение.

По данным Telegram-канала «112», около трех часов дня 25 мая мужчина вступил в перестрелку с сотрудниками полиции, один из них был ранен. Злоумышленник закрылся в квартире и продолжил отстреливаться.

После стало известно, что бойцы Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии (СОБР) вошли в многоэтажный дом. Мужчина в ходе переговоров отказался сдаться, после этого силовики приступили к эвакуации жителей соседних квартир.

Как после заявил министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, стрелком оказался 59-летний Лучи Алханов. По его словам, мужчина не раз проходил лечение в психиатрических клиниках.