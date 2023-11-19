Появились кадры ликвидации последствий обильных осадков в Ялте

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Последствия сильных осадков в Ялте

Опубликованы кадры работы городских служб по ликвидации последствий сильных осадков в Ялте, фото и видео разместила в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко. В ночь на воскресенье, 19 ноября, в Крыму прошли обильные осадки, порывы ветра достигали 30 м/с, в некоторых районах произошли подтопления, подъем уровня рек и перебои со светом.

На кадрах видно пострадавший автомобиль в поселке Гурзуф, там же зафиксировали подтопления подвалов в четырех домах, сейчас вода ушла, специалисты приступили к расчистке. Перебои с электроэнергией произошли в Никите, Гурзуфе, Массандре, Восходе, устранением неполадок занимается организация «Крымэнерго».

Павленко попросила жителей ограничить поездки в направлении Ливадии из-за упавшего дерева на выезде из Нижней Ореанды, его уберут в порядке очереди. Также городские службы откачивают воду из подтопленного подземного перехода у Овощного рынка Ялты.

Стихия разбушевалась и в Сибири. Там ураган валит деревья, срывает кровли с крыш и вывески, переворачивает автомобили. Больше всего непогода ударила по городам Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Также известно о пострадавшей женщине, на нее упала вывеска магазина. Она осталась жива, но получила серьезные травмы. Есть информация о двух погибших.