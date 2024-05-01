Появились кадры конфликта в Уфе, где убили мужчину после замечания Конфликт со смертельным исходом в Уфе попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЕН ТВ опубликовал видео из Уфы, где в ходе конфликта был убит 34-летний местный житель, заступившийся за соседа-должника. Также в Сети появилась первая фотография 22-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве.

Также сообщается, что полицейские уже задержали вероятного убийцу, несмотря на его попытки скрыться с места происшествия. Помимо него, под стражу так же взяты остальные участники конфликта, в каком именно статусе, пока неизвестно. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным Telegram-канала SHOT, несколько человек хотели поговорить с мужчиной, который, по предварительной версии, должен был им деньги. После отказа молодые люди стали громить его машину, в этот момент рядом проходит сосед владельца авто — он сделал хулиганам замечание, но после этого они переключились на него. Сообщается, что пострадавший получил ранение в области бедра и скончался до момента прибытия бригады скорой помощи.

Ранее сестра погибшего заявила, что мужчину можно было спасти после нападения. По ее словам, пострадавший с ножевым ранением пролежал на асфальте больше часа, истекая кровью, но никто не вызвал скорую помощь.