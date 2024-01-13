Появились кадры, как сотрудники горящего склада Wildberries покидают здание

Сотрудники горящего склада Wildberries в Шушарах на Московском шоссе в Санкт-Петербурге покидают помещение, передает РЕН ТВ. На кадрах видно, что десятки людей толпятся в униформе.

Как отмечает телеканал, люди нервничают. Сообщений о пострадавших не поступало. К тушению огня привлечены 83 человека личного состава и 20 единиц специальной техники. По неофициальной информации, огонь охватил около 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Накануне стало известно, что на том же шоссе возле склада этого же маркетплейса 10 января произошла массовая драка мигрантов, в ходе которой один из участников получил ножевое ранение в грудь. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Предполагаемый злоумышленник, который ранее был судим, задержан. Сообщалось, что после конфликта иностранцев правоохранители как минимум два дня проводили в здании рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства.

В новогоднюю ночь полиция Санкт-Петербурга устроила в центре города массовую проверку документов на предмет соблюдения миграционного законодательства. Нарушителей правил пребывания в России сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделение для дальнейшего разбирательства.