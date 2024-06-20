Появились кадры, как штурмовики Су-25 уничтожили «опорник» ВСУ Минобороны: самолеты Су-25 уничтожили «опорник» ВСУ неуправляемыми ракетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25 ВКС России

Опубликовано видео, как штурмовики Су-25 уничтожили «опорник» ВСУ в зоне СВО. На кадрах, представленных Минобороны, видно, как самолеты наносят удар.

Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель, — цитирует летчика Пятый канал.

Отмечается, что в атаке применялись неуправляемые авиационные ракеты. Затем, выпустив тепловые ловушки, боевые самолеты вернулись к точке вылета.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры, на которых российский военнослужащий сбивает летящий в него украинский FPV-дрон. Солдат открыл огонь по беспилотнику из автомата, поразив аппарат одним выстрелом.

До этого экипажи штурмовиков Су-25 Восточной группировки ВС РФ неуправляемыми авиаракетами уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ. В результате выполнения полетного задания ликвидирована специальная техника и живая сила армии Украины.

Telegram-канал «Изнанка» ранее опубликовал кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. Как утверждает канал, таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.