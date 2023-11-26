Появились кадры из затопленной после шторма Анапы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры из Анапы, на которую днем ранее обрушился сильный шторм. На них видно, что море вышло из берегов и подтопило набережные. На данный момент в городе действует штормовое предупреждение.

По словам местных жителей, из-за сильных дождей также подтоплены прибрежные улицы. В некоторых места вода доходит до линий электропередачи и причалов.

В городе работают сотрудники аварийных служб. Они устраняют последствия шторма, среди которых, кроме прочего, поломанные деревья. Жителям рекомендуют не выходить из дома и не приближаться к морю.

С сильнейшим ветром столкнулись и жители Новокузнецка. Непогода привела к падению дерева на автомобиль. На тот момент в нем находились четыре человека, двое из которых погибли. Тополь, упавший на машину, выдрало с корнем.

Также были опубликованы видео с последствиями разгула стихии в Барнауле. Там штормовой ветер повредил здания и автомобили. На кадрах видно, что с одной из построек слетела облицовка. Бетонные конструкции упали на припаркованный рядом автомобиль.