Появились кадры из затопленного частного дома в Орске

Фото: МЧС России/ТАСС

В Сети появились кадры из одного из затопленных в Орске частных домов на улице Халтурина, их публикует Telegram-канал Mash. На них показано, как оператор открывает входную дверь и с улицы в уже затопленный дом новым потоком льется пресная вода, которой затопило Орск в результате прорыва дамбы. Судя по кадрам, в некоторых местах помещение затоплено по колено.

После этого оператор пробирается на улицу и снимает на камеру автомобиль соседа, который наполовину ушел под воду.

Ранее житель Орска Вадим рассказал NEWS.ru, что в районе Старый город остается пять незатопленных улиц. По его словам, в дамбе один прорыв, «остальное отремонтировали». Он считает, что проблема заключается в потоке воды поверх плотины.

В администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о том, что выплаты жителям Орска, пострадавшим в результате паводка, увеличат в два раза. До этого региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на человека.

