Появились кадры из «подземного города» для солдат с передовой в ЛНР В ЛНР появился подземный комплекс для восстановления военнослужащих

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО построили в Луганской Народной Республике целый подземный город для возвращающихся с передовой на восстановление солдат. В нем бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырехразовое горячее питание, передает корреспондент РИА Новости.

Особенность комплекса в том, что данный объект непосредственно находится под землей. Приготовление пищи осуществляется тоже под землей, есть разделение по цехам. Ну и, самое главное, это первый подземный объект на территории ЛНР, — сказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным Волга.

Кроме того, военнослужащий продемонстрировал переход из горячего цеха в столовые для рядового и командного составов. При этом в самих помещениях на стенах можно заметить рисунки детей-сирот из интернатов ЛНР.

Чтобы «запуститься», нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела, — добавил Волга.

Ранее Минобороны России показало на видео, как артиллеристы Южной группировки войск уничтожают опорные пункты противника на Донецком направлении. На опубликованных кадрах демонстрируется работа военной техники, а также сброс снарядов с беспилотников.