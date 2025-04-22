Появились кадры из освобожденного от ВСУ Горнальского монастыря

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

«Звезда» опубликовала кадры из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, который, как утверждается, был освобожден от Вооруженных сил Украины российскими войсками. По данным телеканала, видео было предоставлено военнослужащими группировки войск «Север». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

На одном из видео показано, как украинские формирования в панике отступают из монастырского комплекса. Российские подразделения наносят удары по немногочисленным скоплениям противника в лесном массиве. На второй записи запечатлено тело одного из бойцов ВСУ. Кадры были сняты на дороге в сторону населенного пункта Гуево.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ освободили мужской монастырь в Горнале. По словам собеседника источника, сопротивление ВСУ сломлено.

Тем временем источник в российской группировке войск «Север» отметил, что ВСУ перебросили в Курскую область более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра». По его словам, таким образом противник пытается удержать позиции.

Источник отметил, что «Птицы Мадьяра» занимаются воздушной разведкой и наносят огневое поражение. Поскольку украинская пехота провалилась, рассыпавшись в Гуево, ВСУ решили укрепить позиции данным подразделением БПЛА, пояснил он.