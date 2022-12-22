Появились кадры из обстрелянной гостиницы в Донецке, где ранили Рогозина

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

В сети появились кадры из обстрелянной донецкой гостиницы «Шеш-Беш», в которой ранили бывшего главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, видео поделилось агентство Ruptly. На записи видно полуразрушенный зал ресторана, в котором Рогозин справлял свой день рождения.

На полу в помещении видно тело неизвестного мужчины. Внутри перевернута и повреждена мебель, У здания находятся представители ритуальной службы. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела гостиницы погибли два человека.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Предполагается, что удар был целенаправленным и нанесен с применением 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR французского производства.

Рогозин госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По словам экс-главы Роскосмоса, угрозы для его жизни нет. В результате нападения был также ранен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который отказался от госпитализации после оказания первой помощи.