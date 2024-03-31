Появились кадры из квартиры в Каспийске после задержания террористов Жителям Каспийска разрешили вернуться домой после антитеррористической операции

Фото: fsb.ru

Сотрудники силовых ведомств завершили антитеррористическую операцию в доме в дагестанском Каспийске, в одной из квартир которого были заблокированы боевики. Эвакуированным жителям разрешили вернуться домой, передает корреспондент РИА Новости.

На опубликованных кадрах можно заметить, что на полу квартиры лежит много вещей, мусора и обломков. На них также видна стена с отклеившимися обоями. По словам одного из жильцов дома, их эвакуировали приблизительно в 6 утра по московскому времени. При этом первое время людям не разрешили покидать территорию двора.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что бойцы спецназа заблокировали террористов в квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска. Там был введен правовой режим контртеррористической операции.

Позднее в пресс-службе Национального антитеррористического комитета сообщили, что силовикам удалось задержать трех злоумышленников в ходе контртеррористической операции в Каспийске. Они планировали совершить ряд преступлений террористической направленности. Оперативниками также были найдены автоматы, боеприпасы к ним и готовое к применению самодельное взрывное устройство.