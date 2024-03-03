Появились кадры из квартиры в Ингушетии, где скрывались террористы RT опубликовал кадры из квартиры в Ингушетии, где скрывались террористы

Фото: НАК

Опубликованы кадры из квартиры в ингушском Карабулаке, где скрывались боевики. На видео, распространенном RT, показаны следы разрушений в ходе операции по ликвидации террористов.

Убитые в ходе контртеррористической операции бандиты были причастны к нападению на пост ДПС, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК). Они убили троих сотрудников патрульной службы. Всего в результате КТО были ликвидированы шесть бандитов.

Ранее сообщалось, что случайный прохожий погиб во время перестрелки сотрудников специальных подразделений с боевиками. Личность мужчины пока не установлена. Ранения получили трое силовиков: 41-летний сотрудник МВД доставлен в больницу с ранением уха, еще у двоих осколочные ранения.

2 марта оперативный штаб Ингушетии сообщил, что с 19:30 мск в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в части города Карабулака введен режим КТО. Район операции ограничен на четырех улицах.

Сегодня, 3 марта, спецназ ликвидировал шестерых боевиков в ходе КТО. При этом уточнялось, что никто из мирных жителей и оперативников не пострадал. Нейтрализация боевиков стала результатом масштабной оперативной работы спецслужб.