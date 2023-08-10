Появились кадры из квартиры, где взорвался дезодорант SHOT опубликовал видео из квартиры, где произошел пожар после взрыва дезодоранта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры из квартиры в Красногорске, где ранее взорвался дезодорант. Известно, что пожар произошел 9 августа в 15-этажном панельном доме на Подмосковном бульваре.

Канал отмечает, что хозяин квартиры Александр сильно захламил свое жилье, из-за чего огонь быстро распространился по большому количеству вещей. При этом рабочие уже пять часов разбирают обгоревшие предметы в квартире. Хозяин квартиры, по данным канала, находится в больнице.

Ранее сообщалось, что пожар в квартире произошел после того, как его хозяин оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике. Баллончик пролежал под палящим солнцем несколько часов, пока не взорвался. Пламя распространилось на площади в шесть квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнем за час.

До этого в городе Курчатове под Курском загорелась крыша жилого пятиэтажного дома. О нем стало известно около 11:40. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание на крыше жилого дома, распространившееся на площади 60 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. При пожаре из здания эвакуировали 13 человек. Спустя пару часов после того, как пожарные потушили кровлю, огонь вспыхнул уже на крыше соседней пятиэтажки. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.