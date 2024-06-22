Появились кадры из Донецка с торчащим из асфальта обломком ракеты Военкор Руденко показал кусок ракеты, торчащий в центре трассы в Донецке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Ленинском районе Донецка кусок ракеты, сбитой ПВО, попал прямо в проезжую часть, пробив асфальт, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, это доказывает, что украинская армия обстреливает лишь мирных жителей. На опубликованных кадрах можно заметить, что обломок ракеты торчит из асфальта на достаточно оживленной трассе.

Донецк, Ленинский район, часть сбитой ракеты торчит на проезжей части, ведущей на Боссе. Обратите внимание на оживленное движение автотранспорта, враг бьет исключительно по мирным, — пишет Руденко.

В Донецке утром 22 июня раздалось более 20 сильных взрывов. По данным правоохранительных органов региона, системы противовоздушной обороны отбивали атаку Вооруженных сил Украины. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях выясняются.

Минувшей ночью основная часть Энергодара осталась без воды и света. По словам главы города Эдуарда Сеновоза, таковы последствия повторной атаки ВСУ по объекту критической инфраструктуры — второй городской подстанции. Известно, что украинские войска нанесли удар по подстанции «Радуга». Был поврежден трансформатор, город, как указывали власти, частично обесточен.