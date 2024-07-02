Появились кадры из дома в Стерлитамаке, где произошел взрыв газа МЧС опубликовало кадры из дома в Стерлитамаке, где взорвался газ

Фото: t.me/mchs_official*

МЧС России опубликовало кадры из дома в Стерлитамаке в Башкирии, где произошел взрыв газа. На снимках видно, что по стенам пошли крупные трещины, а окна и двери выбило взрывной волной. По данным ведомства, из дома было эвакуировано 80 человек. Там подтвердили, что в результате происшествия погибла одна женщина, еще шесть человек пострадали.

В Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси. По прибытии пожарных МЧС России установлено, что хлопок произошел на втором этаже девятиэтажки без последующего горения. Сотрудники МЧС России эвакуировали около 80 жильцов, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza ранее опубликовал кадры момента взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке. На них видно, как ударная волна выбивает железную дверь, около которой стояла девочка и коляска с младенцем.

Взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Артема. По данным городской администрации в результате инцидента погиб человек, еще семь, включая двоих детей, пострадали. Причиной ЧП называется утечка газа.

На месте происшествия создан оперативный штаб во главе с руководителем администрации города Рустемом Газизовым. На месте работают аварийно-спасательные службы, пожарные и медики. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.