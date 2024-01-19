Появились кадры из дома, где 14-летней девочке при взрыве оторвало руки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT разместил кадры последствий взрыва в доме в Иркутской области, где 14-летней девочке оторвало руки. На фото видно, что по полу разбросаны осколки стекла и бытовые предметы.

По данным канала, ударной волной разбило стекла в четырех окнах трехкомнатного жилья, в том числе на кухне. SHOT пишет, что в постройке проживали родители с четырьмя детьми.

Ранее сообщалось, что девочке 13 лет. Помимо травмирования верхних конечностей она также получила множественные рваные раны головы, грудной клетки, живота и ног. По версии родителей, взрыв спровоцировало зарядное устройство для телефона. Однако в ФСБ усомнились, что оно могло привести к таким тяжелым последствиям. Возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего.

По неофициальной информации, девочка играла в гаджете, не снимая телефон с зарядного устройства. Мать ребенка с другими детьми смотрела телевизор в другой комнате, а отец был во дворе, когда раздался громкий взрыв. Женщина вызвала скорую помощь, медики провели экстренную операцию.

Ранее в Кабардино-Балкарии ребенку оторвало пальцы в результате взрыва петарды. По версии следователей, приобретенные петарды не соответствовали стандартам безопасности для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, нарушено федеральное законодательство, запрещающее продажу пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

В начале января в подмосковных Люберцах петарда взорвалась в руках у подростка, в результате чего ребенок получил перелом пальца и ожог первой степени. По предварительным данным, пиротехническое изделие сработало раньше времени.