Появились кадры из белгородской квартиры, в которую попал беспилотник

Фото: Stringer/NEWS.ru

Telegram-канал Readovka обнародовал кадры из квартиры жилого дома в Белгороде, получившей повреждения при ударе беспилотного летательного аппарата. На них видны выбитые стекла и многочисленные обломки оконной рамы на балконе. Кроме того, были повреждены стены здания, на них можно заметить следы копоти от взрыва.

Согласно информации канала, в квартире работают сотрудники оперативных служб. Также к месту происшествия прибыл мэр Белгорода Валентин Демидов, он участвует в подомовом обходе. Канал отмечает, что при ударе беспилотника незначительные повреждения получили два образовательных учреждения, находящихся неподалеку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород атаковали два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины. Один из дронов влетел в многоквартирный жилой дом, другой упал в реку. По словам главы региона, при ударе никто из мирных жителей не пострадал.

Также ранее в Новоусманском районе Воронежской области администрация объявила об отмене всех массовых мероприятий. Данное решение было принято властями на фоне угрозы атак беспилотников.