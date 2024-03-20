Появились кадры горящего здания в Подмосковье со строителем на крыше

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео горящего здания строящегося жилищного комплекса в подмосковном Сапроново. На кадрах слышны взрывы. Также видно, что во время пожара на крыше находится один человек, предположительно, — это строитель.

Как отметил канал со ссылкой на МЧС России по Московской области, на стройке загорелся утеплитель. Площадь пожара 50 квадратных метров.

Ранее в Сети появилось видео со взрывом, прогремевшим в квартире на пятом этаже многоэтажного дома в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел в дневное время суток, после чего в квартире вспыхнул сильный пожар. На кадрах видно, как по улице идут люди и паркуются автомобили, после чего происходит детонация. После взрыва у припаркованных возле дома машин сработала сигнализация.