Появились кадры горящего Ту-22М3 после авиакатастрофы в Ставропольском крае

Фото: t.me/VVV5807

Горящие обломки самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, попали на видео, кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «112». Известно, что спасатели нашли тело одного из членов экипажа бомбардировщика, им оказался один из пилотов.

Как уточнил канал, при падении судна летчики успели катапультироваться, двух человек уже нашли, им оказывается необходимая медицинская помощь. Крушение самолета произошло во время возвращения на базу после выполнения боевой задачи, боекомплекта на борту бомбардировщика не было.

В Минобороны России ранее подтвердили, что Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительной причиной крушения в ведомстве назвали техническую неисправность, начато расследование.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что в результате падения Ту-22М3 погиб один из членов экипажа. Он также отметил, что на месте происшествия ведутся поиски четвертого летчика. Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибшего.