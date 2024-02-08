Появились кадры горящего газопровода под Пермью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал RT опубликовал кадры, на которых, предположительно, видно, как горит газопровод в поселке Куеда Пермского края. Как рассказали местные жители, огонь перекинулся на близстоящие дома.

При этом Telegram-канал «112» пишет, что при взрыве газопровода в Пермском крае пострадали семь человек, среди них есть дети 6 и 11 лет. По данным канала, у них ожоги, рваные раны, а также отравление угарным газом. Отмечается, что огонь охватил три жилых дома, локализовать пламя пока не удается.

Ранее стало известно, что грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае. Отмечалось, что горят три цистерны в составе поезда.

До этого крупный пожар в Токио стал причиной частичной остановки поездов на одной из самых загруженных кольцевых линий. Возгорание произошло неподалеку от станции Омори в столичном районе Ота. По информации экстренных служб, загорелся один из местных ресторанов. К тушению пожара было привлечено 24 пожарных расчета. При этом огонь перекинулся на соседние здания.

В результате инцидента движение поездов было приостановлено на кольцевой линии Яманотэ, а также на ряде других веток метро японской столицы. Из остановившихся составов эвакуировали более 800 пассажиров, один из них пострадал.