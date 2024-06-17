Появились кадры горящего цеха по производству троллейбусов В Челябинске спасатели тушат пожар в цехе по производству троллейбусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цех по производству троллейбусов загорелся в Челябинске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ведомство также опубликовало кадры работы спасателей. Уточняется, что пламя охватило площадь 350 квадратных метров.

В Челябинске сотрудники МЧС России тушат цех по производству троллейбусов. Огонь охватил 350 квадратных метров здания, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно обгоревшее и задымленное помещение предприятия. По данным министерства, 25 человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Пострадавших в результате происшествия нет.

Открытое горение уже ликвидировано. На месте работают 24 специалиста и шесть единиц техники, — добавили в МЧС.

Ранее в городе Нерчинске Забайкальского края вспыхнул пожар в квартире. По данным МЧС России, его устроила кошка, которая перегрызла электропроводку. В квартире произошло короткое замыкание.

До этого в Хабаровске загорелось кафе на территории рынка. Как уточнили в МЧС, персонал и посетители заведения самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия пожарных. Пламя было локализовано на 700 квадратных метрах.